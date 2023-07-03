Україна отримала другий транш від МВФ – Мінфін

Україна отримала фінансову допомогу в розмірі 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Загалом Україна отримала вже 3,59 млрд доларів від МВФ у межах 15-мільярдної програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду.

Кошти вже надійшли на державні рахунки.

"Під час перегляду програми EFF експерти й керівництво МВФ відзначили значний прогрес української сторони у виконанні структурних заходів та кількісних критеріїв ефективності. Завдяки наданим коштам ми маємо можливість і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні витрати державного бюджету", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За новою програмою співпраці з МВФ Україна до кінця 2023 року отримає близько 4,5 млрд доларів.

Експерти кажуть, що цю допомогу спрямують на заходи щодо зниження темпів інфляції, що разом зі зростанням зарплат у країні призведе до відновлення реальних доходів громадян.

У Центрі економічної стратегії (ЦЕС) вважають, що курс долара також може залишитися фіксованим – на рівні 36,6 грн.

"Темпи інфляції знижуватимуться, отже, річні темпи зростання цін не становитимуть більше ніж 20%, як це було торік", – зазначали фахівці.

Водночас, за словами фахівців, це базовий сценарій, що передбачає зміну ситуації на фронті, а також виконання Україною зобов'язань у межах програми МВФ.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз надав Україні 1,64 млрд доларів США пільгового фінансування в рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік у розмірі 18 млрд доларів. Світовий банк передав 104 млн доларів пільгового фінансування.

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