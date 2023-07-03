Нардепа "Євросолідарності" заарештували на 60 діб за шахрайство

Алєксєєв може вийти на волю, якщо заплатить заставу у розмірі 2 мільйони 264 тисячі гривень.

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід депутату від партії "Європейська Солідарність" Сергію Алексєєву, якого підозрюють у шахрайстві.

Рішення оголосив суддя Дмитро Рудаков.

Депутата відправили під варту на 60 діб. Щоб вийти на волю, він може заплатити заставу у розмірі 2 мільйони 264 тисячі гривень.

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Як пише "Укрінформ", сам Алєксєєв заявив, що в нього немає такої суми грошей. Тому його друзі і колеги шукатимуть потрібну суму.

Як передає "Суспільне", перед слуханням Алєксєєв запевнив, що його підставили. За словами нардепа, він нібито отримав гроші він свого знайомого як оплату адвокатських послуг.

"Кілька років був знайомий, товаришував з сім'єю з Німеччини. Декілька років. І використали людину, яка мала отримати екстрадицію до Німеччини, він був, фактично, заручником ситуації. Або ти поїдеш до Німеччини та отримаєш там 15 років, або ти зробиш провокацію, підставу. Не було ніякого шахрайства. Нікого не ошукували. Це була оплата послуг адвоката, адвокатів, які 2 роки працювали над захистом людини", – заявив нардеп.

Про готовність взяти Алєксєєва на поруки заявили 7 народних депутатів із "Європейської солідарності".

Нагадаємо, СБУ затримала на хабарі нардепа з фракції п'ятого президента України Петра Порошенка Сергія Алексєєва. Нардеп вимагав від іноземця $50 тисяч, обіцяючи "відмазати" його від екстрадиції і сприяти в отриманні статусу біженця.

Першу частину коштів у сумі 20 тис. доларів він отримав 17 червня. Депутата викрили "на гарячому" під час отримання другого траншу у розмірі 30 тис. доларів.

1 липня Алексєєву не змогли обрати запобіжний захід, бо народний депутат від “Європейської солідарності” не з’явився до суду.

ТСН.ua писав всі деталі гучної справи.

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