Нардепа "Евросолидарности" арестовали на 60 суток за мошенничество

Алексеев может выйти на свободу, если заплатит залог в размере 2 миллионов 264 тысяч гривен.

Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения депутату от партии "Европейская Солидарность" Сергею Алексееву, подозреваемого в мошенничестве.

Решение объявил судья Дмитрий Рудаков.

Депутата отправили под стражу на 60 дней. Чтобы выйти на свободу, он может заплатить залог в размере 2 миллионов 264 тысяч гривен.

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Как пишет "Укринформ", сам Алексеев заявил, что у него нет такой суммы денег. Поэтому его друзья и коллеги будут искать нужную сумму.

Как передает "Суспільне", перед слушанием Алексеев заверил, что его подставили. По словам нардепа, он якобы получил деньги у своего знакомого как оплату адвокатских услуг.

"Несколько лет был знаком, дружил с семьей из Германии. Несколько лет. И использовали человека, который должен был получить экстрадицию в Германию, он был фактически заложником ситуации. Или ты поедешь в Германию и получишь там 15 лет, или ты сделаешь. провокацию, основание. Не было никакого мошенничества. Никого не обманывали. Это была оплата услуг адвоката, адвокатов, которые 2 года работали над защитой человека", – заявил нардеп.

О готовности взять Алексеева на поруки заявили 7 народных депутатов из "Европейской солидарности".

Напомним, СБУ задержала на взятке нардепа из фракции пятого президента Украины Петра Порошенко Сергея Алексеева. Нардеп требовал от иностранца $50 тысяч, обещая "отмазать" его от экстрадиции и содействовать в получении статуса беженца.

Первую часть средств на сумму 20 тыс. долларов он получил 17 июня. Депутата разоблачили "на горячем" во время получения второго транша в размере 30 тыс. долларов.

1 июля Алексееву не смогли избрать меру пресечения, потому что народный депутат от "Европейской солидарности" не явился в суд.

ТСН.ua писал все детали громкого дела.

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