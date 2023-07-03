В Минобороны Польши сделали заявление о применении Россией ядерного оружия

"Заявление Российской Федерации и его действия, направленные на передачу ядерного оружия в Беларусь, заставляет сигнализировать нашим противникам, что мы также можем обратиться за таким оружием", — заявил замминистра национальной обороны.

Заместитель министра нацобороны Польши Марчин Очепа заявил, что применение Россией ядерного оружия маловероятно. В то же время, он не исключил это полностью, а также сообщил, что действия Кремля, направленные на передачу ядерного оружия в Беларусь, в ответ заставляет Польшу и союзников обратиться за таким оружием к партнерам.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Марчин Очепа заявил, что глава Кремля Владимир Путин допустил стратегическую ошибку, начав полномасштабное вторжение в Украину. По словам министра нацобороны Польши, война РФ против Украины – это "начало конца правления Путина".

"Поэтому мы будем наблюдать ряд действий, перипетий, часто хаотических. Это не меняет того факта, что хотя мы не можем полностью исключить использование ядерного оружия, это маловероятно", — сказал Очепа.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Польша в зависимости от развития событий в РФ и Беларуси может присоединиться к Nuclear Sharing.

"Мы сигнализируем нашим союзникам, что если наступательный потенциал России будет продолжать приближаться к нашим границам, мы, как НАТО, должны послать сигналы о нашей готовности усилить наш оборонный потенциал", — сказал министр.

Между тем после неудачной попытки бунта "вагнеровцев" и главаря Евгения Пригожина президент РФ Владимир Путин предстал перед выбором: что делать с российскими "военными корами". Один из вероятных вариантов – цензурировать или утихомирить их. Между тем, среди некоторых Z-блоггеров вспыхнула новая волна недовольства.

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