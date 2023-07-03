На Закарпатье наказали отца девочки, которая убила маленькую сестру молотком

В Закарпатской области Хустский районный суд оштрафовал отца трехлетней девочки, убившей свою маленькую сестру молотком.

Об этом сообщает zaxid.net со ссылкой на постановление Хустского районного суда Закарпатской области.

На отца детей составили протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей и назначили наказание в размере 850 гривен штрафа.

20 ноября 2022 года трехлетняя девочка ударила свою сестренку, которой не было и года, несколько раз молотком по голове, от чего младший ребенок умер.

Во время трагедии отца не было рядом. Раньше он не привлекался к административной или уголовной ответственности. В суд он подал заявление о признании своей вины и рассмотрении дела без его присутствия.

Кроме штрафа мужчина также должен оплатить 536 гривен судебного сбора.

Также в Закарпатье воспитатель детдома устроил схему продажи детей за границу. Эксколлеги признаются, что считали мужчину образцовым педагогом, кроме того, музыкантом, педагогом и благотворителем.

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