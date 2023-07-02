В Ужгороде пьяный работник ТЦК избил женщину на улице – соцсети

Татьяна Новак утверждает, что ее избил офицер Закарпатского областного военкомата, который якобы был пьян.

В Ужгороде сотрудник военкомата избил женщину на улице на глазах ее мужа-военнослужащего.

Скандальную историю рассказала сама пострадавшая журналистка Татьяна Новак.

Новак утверждает, что ее избил офицер Закарпатского областного военкомата Константин Вари. По ее словам, майор был пьян.

Пострадавшая рассказала, что инцидент произошел 25 июня в Ужгороде возле одного из магазинов, куда она пришла со своим мужем-военнослужащим.

"На кассе к нам прицепился пьяный мужик в гражданской одежде. Его первые слова были к моему мужу: "Ты воевал или с….ся (убежал)?" Женя спокойно ответил, что воевал. Ответ мужика не удовлетворил и он продолжил на повышенных тонах допытываться: "А где?" Как? А зачем поехал на ноль? А почему сейчас не там?". Мой муж спокойно отметил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, после обороны Соледара признан ограниченно пригодным. Это почему-то разозлило собеседника еще больше", — отмечает Новак.

Не желая вступать в конфликт супруги покинули магазин, вышли на улицу и решили вызвать полицию.

"Когда мой муж уже держал телефон у уха, Костя (он же майор Константин Вари) тоже появился на остановке, бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко сменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров позади) от мужа) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари убежал", – написала она.

Местные жители рассказали пострадавшей, что этот офицер якобы уже не в первый раз нападает на людей, в том числе женщин. Однако в полицию никто не обращался.

"Впоследствии приехала полиция, скорая и ВСП (военная служба правопорядка. — Ред.). Вари Константина нашли в его собственной квартире, задержали, "задули" на алкоголь, результат: 2.04 промилле. Скорая констатировала у меня убой челюсти", — добавляет она .

Фото Татьяны Новак

Новак утверждает, что на следующий день ей позвонили по телефону из Закарпатского военкомата и предложили "решить все мирно".

Также она отмечает, что в полицейском отделении ее "встретили без энтузиазма", а следователь пригласил в кабинет только "упорных просьб", после чего дал направление на судмедэкспертизу.

Лицо Татьяны Новак после нападения

"В течение недели дознаватель не ответил конкретно на мои вопросы по делу. Я не знаю, изъяли ли из магазина камеры, были ли опрошены свидетели (как минимум продавщица), был ли присоединен протокол задержания с доказательствами, что Вари был в состоянии алкогольного опьянения", – говорит Татьяна Новак.

В полиции и Закарпатском ТЦК инцидент пока не комментировали.

Напомним, что скандального одесского военкома Евгения Борисова, якобы богатого оформлением так называемых "белых билетов" за отсрочку от мобилизации, а также оформившего на свою мать роскошную виллу в Испании, наконец-то уволили.

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