ВСУ выравнивают линию фронта: Маляр назвала площадь освобожденных территорий

Во время контрнаступления украинские военные уверенно продвигаются для освобождения наших территорий и преуспевают на восточном и южном направлениях.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр в Telegram.

Так, на востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия.

"Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на – Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", — отметила она.

За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кв.км.

Враг за неделю вдвое увеличил количество обстрелов на востоке: позапрошлая неделя 6457 обстрелов; прошлая неделя – 11753 обстрела.

На юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно: были наступательные действия на направлениях Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Роботино; Новоселка, Старомайорское.

"За прошедшую неделю увеличены освобожденные территории на 28,4 кв.км. В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 кв. км", — резюмировала Анна Маляр.

Напомним, по данным Института изучения войны, ВСУ успешно контратакуют на шести участках фронта.

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