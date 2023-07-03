ВСУ выравнивают линию фронта: Маляр назвала площадь освобожденных территорий

Ганна Маляр назвала направления, где украинские военные получили наибольшие успехи.
Во время контрнаступления украинские военные уверенно продвигаются для освобождения наших территорий и преуспевают на восточном и южном направлениях.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр в Telegram.
Так, на востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия.
"Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на – Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", — отметила она.
За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кв.км.
Враг за неделю вдвое увеличил количество обстрелов на востоке: позапрошлая неделя 6457 обстрелов; прошлая неделя – 11753 обстрела.
На юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно: были наступательные действия на направлениях Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Роботино; Новоселка, Старомайорское.
"За прошедшую неделю увеличены освобожденные территории на 28,4 кв.км. В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 кв. км", — резюмировала Анна Маляр.
Напомним, по данным Института изучения войны, ВСУ успешно контратакуют на шести участках фронта.
Читайте также: