В Украине проверят военкоматы и глав ТЦК: как это будет происходить

На фоне скандала с одесским главой ТЦК в Украине проверят образ жизни военных.

После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начинаются проверки территориальных центров комплектования (военкоматов).

Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире общенационального телемарафона рассказал, как их будут проводить.

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"Рабочая группа создана, включает она силовой блок – это НАПК, ГБР, СБУ и Национальная полиция, который будет проверять по своим вопросам. От мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства. Кроме того, создана группа от Вооруженных сил, которая будет анализировать выполнение задач, которая будет принимать соответствующую информацию от людей и анализировать ее... Глобальную проверку мы не сможем сделать, но, я думаю, что она позволит определить, насколько тот или иной руководитель отвечает требованиям к нему", – говорит Павлюк.

Замминистра пояснил, что правоохранительные органы будут проверять образ жизни военнослужащих, насколько он соответствует их декларации. А Вооруженные силы будут проверять, как работает этот комиссариат, как выполняет свою задачу и какие жалобы на работу.

"В конце мы объединяем все эти данные, анализируем и отдаем руководству государства", — отметил Павлюк.

Напомним, в конце апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждал, что начальник Одесского военкомата Евгений Борисов якобы обогатился оформлением так называемых "белых билетов" за отсрочку от мобилизации.

СМИ показали роскошное имение и офис в Испании семьи одесского военкома Евгения Борисова. По информации УП, на мать военного в Испании оформлена элитная вилла в Марбелье общей стоимостью €3,95 миллиона. Все, что известно о скандальном одесском военкоме Евгении Борисове, собрал ТСН.ua.

Сегодня стало известно, что одесского военкома уволили, а в Верховной Раде заговорили о подозрении для него.