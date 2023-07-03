На Закарпатті покарали батька дівчинки, яка вбила маленьку сестру молотком

В Закарпатській області Хустський районний суд оштрафував батька трирічної дівчинки, яка вбила свою маленьку сестру молотком.

Про це передає zaxid.net із посиланням на постанову Хустського районного суду Закарпатської області.

На батька дітей склали протокол про неналежне виконання обов’язків і призначили покарання у вигляді 850 гривень штрафу.

20 листопада 2022 року трирічна дівчинка вдарила свою сестричку, якій не було й року, декілька разів молотком по голові, від чого молодша дитина померла.

Під час трагедії батька не було поруч. Раніше він не притягувався до адміністративної чи кримінальної відповідальності. У суд він подав заяву про визнання своєї провини та розгляд справи без його присутності.

Окрім штрафу чоловік також має сплатити 536 гривні судового збору.

Також на Закарпатті вихователь дитбудинку влаштував схему продажу дітей за кордон. Ексколеги зізнаються, що вважали чоловіка взірцевим педагогом, крім того, музикантом, освітянином та благодійником.

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