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Зеленский о мятеже Пригожина в РФ: "Реакция Путина была слабой"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Зеленский о мятеже Пригожина в РФ: "Реакция Путина была слабой"

Зеленский прокомментировал мятеж в России / Фото: Офис президента Украины

Путин теряет свою поддержку посреди российского общества.

Реакция главы Кремля Владимира Путина на мятеж главаря террористов Пригожина была недостаточной. Диктатор Путин теряет контроль над собственным народом.

Об этом в интервью CNN сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы видели реакцию Путина. Она была слабой. Во-первых, мы видим, что она не контролирует все. Движение "Вагнера" вглубь России и взятие некоторых регионов показывает, как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах. Вся эта вертикаль власти, которые раньше у него были, просто разрушаются", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что мятеж Пригожина нашел свою поддержку среди множества россиян.

Напомним, что в Беларусь попадут не более 1 тысячи "вагнеровцев", остальные будут в РФ и Африке.

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Дата публикации
Просмотры
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