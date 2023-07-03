Зеленский о мятеже Пригожина в РФ: "Реакция Путина была слабой"

Реакция главы Кремля Владимира Путина на мятеж главаря террористов Пригожина была недостаточной. Диктатор Путин теряет контроль над собственным народом.

Об этом в интервью CNN сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы видели реакцию Путина. Она была слабой. Во-первых, мы видим, что она не контролирует все. Движение "Вагнера" вглубь России и взятие некоторых регионов показывает, как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах. Вся эта вертикаль власти, которые раньше у него были, просто разрушаются", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что мятеж Пригожина нашел свою поддержку среди множества россиян.

Напомним, что в Беларусь попадут не более 1 тысячи "вагнеровцев", остальные будут в РФ и Африке.

Читайте также: