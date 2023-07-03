В Беларусь попадут не более 1 тысячи "вагнеровцев", остальные будут в РФ и Африке — эксперт

По словам Виктора Ягуна, часть "вагнеровцев" может попасть в армию Беларуси, ведь в ней очень серьезная проблема отсутствия опыта боевых действий.

После мятежа часть "вагнеровцев" передадут под управление Минобороны РФ, а остальные — разойдутся по территории России или поедут по контрактам за границу. Некоторые наемники могут войти в состав армии Беларуси – об этом ранее заявлял самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом в эфире телеканала FreeДом заявил генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун 3 июля.

"Часть "вагнеровцев" действительно пойдет в спецподразделения Министерства обороны РФ, часть просто "рассосется" по территории России. Еще одна часть пойдет по контрактам, которые есть за границей, а там очень серьезные контракты по охране различных объектов в Латинской Америке, Венесуэле, Африке, Сирии, Ливии", — говорит он.

По словам Ягуна, часть из них может попасть в армию Беларуси, ведь в ней очень серьезная проблема отсутствия опыта боевых действий.

"Они могут быть инструкторами, но туда попадут не более 1 тысячи человек. Думаю, прошедших тюрьмы их точно не выпустят из России. И легенда о 8 тысячах бойцов в Беларуси смешно выглядит… В первую очередь, наверное, рассчитано на Украину, что мы сейчас начнем с испуга набирать у границы солдат, потому что они якобы рвутся в бой", — добавил спикер.

Также эксперт подчеркнул, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сам себе построил бизнес-империю, сам ее полностью развалил, и его будущее очень туманно.

"Даже если он думает, что может скрыться в Африке или в Латинской Америке, думаю, что и там его найдут. Единственное, что я не верю в то, что он будет уничтожен по-тихому. Я думаю, что это будет очень демонстративно. То, что Пригожину осталось очень мало, это стопроцентно", — подытожил гость эфира.

Напомним, в ночь на 24 июня Евгений Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в Москву. Однако впоследствии Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".

Ранее Александр Лукашенко рассказал, где сейчас находятся Евгений Пригожин и "вагнеровцы". Также диктатор заявил, что рад увидеть "вагнеровцев" в Беларуси, потому что они дадут "бесценный боевой опыт".

Напомним, что именно Лукашенко договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт.

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