"Высылка" "Вагнера" в Беларусь: сколько наемников может разместиться в республике

Беларусь может разместить на своей территории до восьми тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер". Вооруженные силы Украины на северном направлении находятся в постоянной боевой готовности. Ситуация на белорусской границе полностью контролируется.

Об этом в комментарии "УП" сообщил представитель Государственной погранслужбы полковник Андрей Демченко.

Также, по данным пограничников, количество российских военных из подразделений регулярной армии и Белоруссии составляет около двух тысяч.

По словам Демченко, на территории Беларуси наступательных российских группировок не наблюдается, но Российская Федерация продолжает использовать соседнюю республику, как базу для подготовки своих подразделений и полетов военной авиации.

Развитие ситуации в Беларуси находится на постоянном контроле, отметил Демченко. В настоящее время, сообщил он, есть информация о проведении работ по обустройству мест для последующего размещения "вагнеровцев". Происходит это на значительном расстоянии от границы Украины

"Для усиления границы с Беларусью решением Ставки было определено главке и командующему северным направлением выполнить необходимый комплекс мероприятий. Подразделения ГНСУ хорошо понимают угрозы, которые могут быть из направления Беларуси, и вместе с другими составляющими Сил обороны Украины находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные провокации. со стороны противника и решительных ответных действий", — подчеркнул представитель ГНСУ.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что важными для Украины последствиями мятежа "Вагнера" в РФ является то, что эти наемники больше не будут участвовать в войне. По его словам, НДП была самым эффективным подразделением России, умеющим добиваться успеха любой ценой.

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