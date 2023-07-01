"Висилання" "Вагнера" до Білорусі: скільки найманців може розміститися в республіці

Білорусь може розмістити на своїй території до восьми тисяч російських найманців ПВК "Вагнер". Збройні сили України на північному напрямку перебувають у постійній бойовій готовності. Ситуація на білоруському кордоні повністю контрольована.

Про це в коментарі "УП" повідомив речник Державної прикордонслужби полковник Андрій Демченко.

Також, за даними прикордонників, кількість російських військових із підрозділів регулярної армії і Білорусі становить близько двох тисяч.

За словами Демченка, наразі на території Білорусі наступальних російських угруповань не спостерігається, але Російська Федерація продовжує використовувати сусідню республіку, як базу для підготування своїх підрозділів та польотів військової авіації.

Розвиток ситуації в Білорусі перебуває на постійному контролі, наголосив Демченко. Наразі, повідомив він, є інформація про проведення робіт з облаштування місць для подальшого розміщення "вагнерівців". Відбувається це на значній відстані від кордону України

"Для підсилення кордону з Білоруссю рішенням Ставки було визначено головкому та командувачу північного напрямку виконати необхідний комплекс заходів. Підрозділи ДПСУ добре розуміють загрози, які можуть бути з напрямку Білорусі, і разом з іншими складовими Сил оборони України перебувають у постійній готовності до реагування на можливі провокації зі сторони противника та рішучих дій у відповідь", - наголосив представник ДПСУ.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що важливими для України наслідками заколоту "Вагнера" в РФ є те, що ці найманці більше не братимуть участі у війні. За його словами, ПВК була найефективнішим підрозділом Росії, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну.

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