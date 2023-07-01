Передавання влади в РФ буде лише через заколот: Данілов про бунт "Вагнера"

На території Росії є велика кількість приватних угруповань, які підкорються тільки своїм власникам. Своя приватна армія є у Рамзана Кадирова, у Євгена Пригожина, у "Газпрома" та у деяких глав адміністрацій і силовиків.

Про це в ефірі Свобода Live розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Коли вони почнуть у межах Садового кільця з'ясовувати стосунки – це тільки питання часу. Ніякого демократичного передавання влади в Росії бути не може. Буде передавання влади через заколот – чи то з великою кров'ю, чи з малою. Це буде на наших очах", - зазначив він.

За словами Данілова, під час заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина події в Росії відбувалися дуже дивним шляхом. Тоді своїм мовчанням Путін втратив час, йому треба було в перший день-два приймати жорсткі рішення, щоб дати відповідь на цей виклик. Він цього не зробив, тому на сьогоднішній день у Путіна немає спроможності взагалі щось ставити на свої місця.

"Якщо на території країни відбуваються такі речі, відразу збирається Рада нацбезпеки і оборони відповідної країни і вирішує, що з цим робити. Звертаю увагу, що в Росії до цього часу ніхто не збирався, питання не розглядалося, і не було позиції того органу, який мав би на це реагувати. Це говорить про те, що люди, які входять до складу цього органу, були безпосередніми учасниками всього цього процесу. Переляканий Путін не став їх збирати разом, щоб вони його, не дай Боже, на цьому ж засіданні не заарештували", - резюмував секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про втрати ПВК "Вагнер" у війні в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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