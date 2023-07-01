Передача власти в РФ будет только через мятеж: Данилов о бунте "Вагнера"

На территории России имеется большое количество частных группировок, подчиняющихся только своим владельцам. Своя частная армия есть у Рамзана Кадырова, у Евгения Пригожина, у "Газпрома" и у некоторых глав администраций и силовиков.

Об этом в эфире "Свобода Live" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Когда они начнут в рамках Садового кольца выяснять отношения – это только вопрос времени. Никакой демократической передачи власти в России быть не может. Будет передача власти через мятеж – будь то с большой кровью или малой. Это будет на наших глазах", — отметил он.

По словам Данилова, во время мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина события в России происходили очень странным путем. Тогда своим молчанием Путин потерял время, ему нужно было в первый день-два принимать жесткие решения, чтобы дать ответ на этот вызов. Он этого не сделал, поэтому на сегодняшний день у Путина нет возможности вообще что-то ставить на свои места.

"Если на территории страны происходят такие вещи, сразу собирается Совет нацбезопасности и обороны соответствующей страны и решает, что с этим делать. Обращаю внимание, что в России до сих пор никто не собирался, вопрос не рассматривался, и не было позиции того органа, который должен был на это реагировать. Это говорит о том, что входящие в состав этого органа люди были непосредственными участниками всего этого процесса. Испуганный Путин не стал их собирать вместе, чтобы они его, не дай Бог, на этом же заседании не арестовали. ", – резюмировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о потерях ЧВК "Вагнер" в войне в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

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