Данилов об угрозе теракта на ЗАЭС: "Тщательно готовимся к любым сценариям"

Чиновник также в очередной раз подчеркнул – существование России в нынешних границах представляет угрозу для всего цивилизованного мира.

Украина тщательно готовится к любым сценариям развития событий вокруг Запорожской АЭС, а реакция мира должна быть жесткой и мгновенной.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "Единые новости" 29 июня.

Секретарь СНБО напомнил, что в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС в Украине проходят "определенные учения".

"Что касается ситуации на Запорожской АЭС – мы очень тщательно готовимся к любым сценариям, которые могут состояться. Проходят определенные учения. Мы работаем по той процедуре, которая у нас есть. Если есть соответствующая информация от нашей разведки, что это может произойти, у нас есть протокол, как действовать", – рассказал Данилов.

Он подчеркнул, что реакция мира на события вокруг атомной электростанции должна быть жесткой и мгновенной.

"Если, не дай Бог, такие события (теракт на ЗАЭС – ред.) произойдут, то надо говорить о том, в каком мире мы живем – когда страна-террорист может нанести фактически ядерный удар по стране, не имеющей к ней никакого отношения. И я бы считал, что эта реакция мира должна быть мгновенной, чтобы поставить точку в этом вопросе", — отметил секретарь СНБО.

Он еще раз повторил свое мнение, что существование России в нынешних пределах – угроза для всего цивилизованного мира.

"Те события, которые там (в РФ – ред.) происходили в последние дни с участием "Вагнера", говорят о том, что это страна неконтролируемая, (…) в которой действуют многие частные группировки. И они в любой момент могут захватить любой ядерный объект и любое ядерное оружие", – отметил Данилов.

Что известно об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Российские оккупанты заминировали пруд-охладитель Запорожской АЭС и оставили технику со взрывчаткой около четырех энергоблоков станции (в общей сложности их шесть). 25 июня руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил: "Никогда ситуация не была столь серьезная, как сейчас".

В связи с угрозой теракта на ЗАЭС на Запорожье, Днепропетровщине и в части Херсонщины 29 июня состоялись учения с легендой об утечке радиации из одного из энергоблоков. К учениям были задействованы около 8000 человек: местные власти, правоохранители, волонтеры, медики и представители всех служб, отвечающих за систему гражданской защиты.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко описал алгоритм действий в случае поступления официального сообщения от органов госвласти и местного самоуправления об угрозе наступления чрезвычайной ситуации, связанной с ЗАЭС.

Худший сценарий на ЗАЭС: какие области Украины - под угрозой

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