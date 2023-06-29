В РФ официальные лица прокомментировали ситуацию с арестом генерала Суровикина

Российский генерал Сергей Суровикин пока не находится в московском СИЗО "Лефортово", также его нет в других изоляторах временного содержания.

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Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, передают российские средства массовой пропаганды.

"Мне в последние дни очень часто звонят представители огромного количества российских и иностранных СМИ. Спрашивают: "Правда ли, что Суровикин в СИЗО?". Отвечаю: ни в "Лефортово", ни в других СИЗО его нет", — сказал Мельником.

Информация об аресте Суровикина появилась в среду в разных Telegram-каналах. Они утверждали, что генерал помещен в СИЗО "Лефортово".

Напомним, ранее сообщалось, что российский генерал Сергей Суровикин до сих пор не вышел на связь. Вероятно, его содержат в специзоляторе ФСБ для топ-персон.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок заявил, что мятеж главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина обнаружил трещины в путинской системе. И хотя диктатор Путин пытается очень быстро латать пробелы, все это указывает на уязвимость вертикали власти.

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