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В РФ офіційні особи прокоментували ситуацію з арештом генерала Суровікіна

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Час на прочитання
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Інформація про арешт Суровікіна з'явилася у різних Telegram-каналах.

Російський генерал Сергій Суровікін наразі не знаходиться у московському СІЗО "Лефортове", також його нема в інших ізоляторах тимчасового тримання.

Про це заявив відповідальний секретар Громадської наглядової комісії Олексій Мельников, інформують російські засоби масової пропаганди.

"Мені в останні дні дуже часто дзвонять представники величезної кількості російських та іноземних ЗМІ. Запитують: "Чи правда, що Суровікін у СІЗО?". Відповідаю: ні в "Лефортовому", ні в інших СІЗО його немає", - сказав Мельником.

Інформація про арешт Суровікіна з'явилася в середу у різних Telegram-каналах. Вони стверджували, що генерал поміщений у СІЗО "Лефортово".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський генерал Сергій Суровікін досі не вийшов на зв'язок. Ймовірно, його утримують у спецізоляторі ФСБ для топ-персон.

Крім того, ми раніше інформували, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок заявив, що заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина виявив тріщини в путінський системі. І хоча диктатор Путін намагається дуже швидко латати прогалини, все це вказує на вразливість вертикалі влади.

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Дата публікації
Перегляди
2472
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