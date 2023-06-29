"Вагнерівці" більше не беруть участі у бойових діях, вони серед окупантів вигнанці — експерт

Через короткостроковий заколот Пригожина проти російського керівництва найманці "Вагнера" стали вигнанцями навіть серед "своїх".

"Вагнерівці" більше не беруть участі у бойових діях на території України. Тепер їх відсунули на другу та третю лінії оборони окупантів.

Про це 29 червня розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

"Не можна говорити, що вони (ПВК "Вагнер", - ред.) повністю пішли... Деякі підрозділи ще перебувають на території України, наприклад, у Донецький області та Запорізькій області. Але вони дійсно не беруть участі в бойових діях першої лінії", - повідомив оглядач.

За словами Коваленка, тепер до ПВК "Вагнера" самі росіяни ставляться як до зрадників.

"Вони перебувають зараз ближче до другої лінії, або навіть третьої лінії... Перебувають більш під наглядом. До них відносяться фактично як до зрадників... Але якщо якісь підрозділи, або якісь найманці будуть підписувати контракт з Міністерством оборони, то вони повернуться у складі тієї ж самої російської армії", - пояснив експерт.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що найманці "Вагнера" більше не братимуть участі у війні, хоча це був найефективніший підрозділ РФ, який "вмів досягати успіху за будь-яку ціну".

Натомість видання The Economist з посиланням на українську розвідку повідомило, що "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним можуть використати в Білорусі для виконання диверсійних завдань.

Читайте також: