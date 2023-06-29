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Це не жарт: принц Вільям вручив трофей козі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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871
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Це не жарт: принц Вільям вручив трофей козі

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Фотографія принца Уельського поряд із козою розтопила серця королівських шанувальників.

Вільям вручив трофей козі на ім'я Тейон Мейка, яка належить до британської зааненської породи, та її дресирувальнику Тей О'Нілу під час Королівської Норфолкської виставки, найбільшої дводенної сільськогосподарської виставки у Великій Британії.

Принц Вільям / © Getty Images
Принц Вільям / Фото: Getty Images

41-річний Вільям сьогодні прибув вертольотом на Королівську Норфолкську виставку неподалік Норіджа, прогулявся і вручив призи молодим фермерам.

Виставка, що проводиться майже щороку від 1847 року, зазвичай залучає понад 85 000 відвідувачів та в ній беруть участь 700 підприємств із усіх секторів, повідомляє Daily Mail.

Принц Вільям / © Getty Images
Принц Вільям / Фото: Getty Images

Зосередивши увагу на просуванні продуктів харчування, сільського господарства та сільської місцевості, захід також включає низку змагань, у яких беруть участь сотні голів худоби, щоб поборотися за звання найкращого на виставці. Коза на ім'я Тейон Мейка і виявилася щасливою переможницею.

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Дата публікації
Перегляди
871
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