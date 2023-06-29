Це не жарт: принц Вільям вручив трофей козі

Фотографія принца Уельського поряд із козою розтопила серця королівських шанувальників.
Вільям вручив трофей козі на ім'я Тейон Мейка, яка належить до британської зааненської породи, та її дресирувальнику Тей О'Нілу під час Королівської Норфолкської виставки, найбільшої дводенної сільськогосподарської виставки у Великій Британії.
41-річний Вільям сьогодні прибув вертольотом на Королівську Норфолкську виставку неподалік Норіджа, прогулявся і вручив призи молодим фермерам.
Виставка, що проводиться майже щороку від 1847 року, зазвичай залучає понад 85 000 відвідувачів та в ній беруть участь 700 підприємств із усіх секторів, повідомляє Daily Mail.
Зосередивши увагу на просуванні продуктів харчування, сільського господарства та сільської місцевості, захід також включає низку змагань, у яких беруть участь сотні голів худоби, щоб поборотися за звання найкращого на виставці. Коза на ім'я Тейон Мейка і виявилася щасливою переможницею.
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