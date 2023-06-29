"Вагнер" більше не братиме участі у бойових діях в Україні – Буданов

Очільник ГУР зазначив, що ПВК "Вагнер" був найефективнішим підрозділом Росії, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну.

Важливими для України наслідками заколоту "Вагнера" в РФ є те, що ці найманці більше не братимуть участі у війні.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав у коментарі "Українській правді".

Так, Буданов розповів про зиск для України від заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та його найманців у Росії.

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ", – сказав начальник ГУР.

"А ще ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", – зазначив Буданов.

Нагадаємо, 28 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наразі терористи з ПВК "Вагнер" не воюють проти України. Однак їхній заколот у Росії ніяк не вплинув на ситуацію на фронті.

Подальша доля ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, що після невдалого одноденного заколоту Пригожина його відправили до Білорусі і це підтвердив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко.

Напередодні, російські опозиційні ЗМІ повідомляли, що в Білорусі почали зводити для найманців ПВК "Вагнер" військові табори. Водночас родичі бойовиків кажуть, що тих відправляють до РБ. Будівництво великого табору швидкими темпами згодом підтвердив і моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн".

Однак Держприкордонслужба України наразі не фіксує будівництво баз для "Вагнера" на території Білорусі.

За даними "Беларускі Гаюн", підрозділи ПВК "Вагнер" наразі ще не прибули до Білорусі. Однак це не скасовує факту, що перекидання найманців може відбутися вже невдовзі.

Через потенційну присутність "вагнерівців" у Білорусі Польща почне зміцнювати кордон. Варшава припускає, що на території РБ можуть бути до 8 000 найманців.

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