В Україні ліквідували найбільше оборонне підприємство країни "Укроборонпром"

На думку міністра Олександра Камишіна, трансформація найбільшого оборонного підприємства країни - це "важлий крок".
Від четверга, 29 червня, припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".
Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram.
"Починаємо зміни найбільшого оборонного підприємства країни. Важливий крок - трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", - сказано у його повідомленні.
Наступний крок, за його словами, це:
- переведення штату,
- передача майна,
- подальші трасформаційні процеси.
- формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD.
Нагадаємо, 28 червня Кабмін призначив нового гендиректора "Укроборонпрому". Ним став Герман Сметанін. Він пройшов свій шлях в оборонно-промисловому комплексі України від інженера до керівника заводів. Сметанін родом із Харкова. Йому 30 років.
Напередодні, 27 червня 2023 року, президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади генерального директора "Укроборонпрому", який очолював концерн від 3 грудня 2020 року.
Читайте також: