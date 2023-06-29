В Україні ліквідували найбільше оборонне підприємство країни "Укроборонпром"

На думку міністра Олександра Камишіна, трансформація найбільшого оборонного підприємства країни - це "важлий крок".

Від четверга, 29 червня, припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram.

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"Починаємо зміни найбільшого оборонного підприємства країни. Важливий крок - трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", - сказано у його повідомленні.



Наступний крок, за його словами, це:

переведення штату,

передача майна,

подальші трасформаційні процеси.

формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD.

Нагадаємо, 28 червня Кабмін призначив нового гендиректора "Укроборонпрому". Ним став Герман Сметанін. Він пройшов свій шлях в о боронно-промисловому комплексі України від інженера до керівника заводів. Сметанін родом із Харкова. Йому 30 років.

Напередодні, 27 червня 2023 року, президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади генерального директора "Укроборонпрому", який очолював концерн від 3 грудня 2020 року.

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