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Зеленський звільнив керівника "Укроборонпрому"

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Зеленський звільнив керівника "Укроборонпрому"

За даними ЗМІ, Гусєв "провалив ракетну програму" і просив президента перевести його на дипломатичну посаду в одну з країн Європи / Фото: УНІАН

Юрій Гусєв очолював концерн від 3 грудня 2020 року.

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади генерального директора "Укроборонпрому".

Відповідний указ №357/2023 опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" згідно з поданою заявою", - зазначається в документі.

Юрій Гусєв очолював концерн від 3 грудня 2020 року.

Раніше "Економічна правда" повідомила, що Кабінет міністрів затвердив на посаді нового керівника "Укроборонпрому" Германа Сметаніна — голову харківського Заводу імені Малишева. Джерела видання стверджували, що Гусєв "провалив ракетну програму" і просив президента перевести його на дипломатичну посаду в одну з країн Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що  "Укроборонпром" вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку спільно зі щонайменше шістьма країнами-членами НАТО. 

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Дата публікації
Перегляди
1295
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