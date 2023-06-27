Зеленський звільнив керівника "Укроборонпрому"

Юрій Гусєв очолював концерн від 3 грудня 2020 року.

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади генерального директора "Укроборонпрому".

Відповідний указ №357/2023 опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Гусєва Юрія Веніаміновича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" згідно з поданою заявою", - зазначається в документі.

Юрій Гусєв очолював концерн від 3 грудня 2020 року.

Раніше "Економічна правда" повідомила, що Кабінет міністрів затвердив на посаді нового керівника "Укроборонпрому" Германа Сметаніна — голову харківського Заводу імені Малишева. Джерела видання стверджували, що Гусєв "провалив ракетну програму" і просив президента перевести його на дипломатичну посаду в одну з країн Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку спільно зі щонайменше шістьма країнами-членами НАТО.

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