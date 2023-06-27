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Зеленский уволил руководителя "Укроборонпрома"

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Зеленский уволил руководителя "Укроборонпрома"

По данным СМИ, Гусев "провалил ракетную программу" и просил президента перевести его на дипломатическую должность в одну из стран Европы. / Фото: УНІАН

Юрий Гусев возглавлял концерн от 3 декабря 2020 года.

Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности генерального директора "Укроборонпрома".

Соответствующий указ №357/2023 опубликован на сайте президента.

"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", — отмечается в документе.

Юрий Гусев возглавлял концерн с 3 декабря 2020 года.

Ранее "Экономическая правда" сообщила, что Кабинет министров утвердил в должности нового руководителя "Укроборонпрома" Германа Сметанина — главу харьковского Завода имени Малышева. Источники издания утверждали, что Гусев "провалил ракетную программу" и просил президента перевести его на дипломатическую должность в одну страну Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с по меньшей мере шести странами-членами НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
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