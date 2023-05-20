Концерн "Rheinmetall" планирует запустить производство БТР Fuchs в Украине

Украина также заинтересована в производстве танка Pantera и боевой машине пехоты Lynx.

Немецкий концерн "Rheinmetall" планирует начать в Украине производство бронетранспортеров Fuchs на предприятии, которое он совместно построит с "Укроборонпромом".

Об этом руководитель "Rheinmetall" Армин Паппергер заявил в интервью немецкому изданию " Bild ".

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"Мы начнем с технического обслуживания и ремонта автомобилей скорой помощи и хотим как можно быстрее производить бронированные машины, например бронированные транспортные машины "Fuchs", — заявил Паппергер.

Он отметил, что Украина также заинтересована в производстве танка "Pantera" и боевой машине пехоты "Lynx", но сейчас важно решить самые неотложные потребности в обороне украинцев.

Глава концерна "Rheinmetall" ответил на вопрос, боится ли он ракетных ударов со стороны России.

"У Украины есть эффективные средства защиты от нападений на чувствительные цели, главным образом благодаря западной помощи. Электростанции и другие промышленные предприятия также работают и в случае повреждения немедленно ремонтируются", — сказал Паппергер.

Напомним, ранее сообщалось, что Rheinmetall сообщили, когда заработает совместное с Украиной предприятие по ремонту танков.

Кроме того, мы ранее информировали, что один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии концерн Rheinmetall учредил с украинским "Укроборонпромом" совместное предприятие.

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