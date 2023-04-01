Украина заказала у Польши 100 БТР Rosomak — Моравецкий

Данные боевые машины отличаются высокими боевыми показателями.
Киев заказал у Варшавы 100 единиц БТР Rosomak для усиления обороноспособности Вооруженных сил Украины.
Об этом у себя в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он отметил, что данные боевые машины отличаются высокими показателями.
"Украинская армия закупит у нас 100 Rosomak, которые производят в Семяновице-Шленские. Rosomak – это топовые боевые транспортники. Эта покупка будет оплачена за деньги ЕС и США", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео тест-драйва бронированных машин Strykers и Cougars.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Украину уже поступили танки Leopard от Германии, Канады, Португалии и Польши.
Читайте также:
- Резников встретился с министром обороны Хорватии: есть хорошие новости
- Резников опробовал немецкие БМП Marder, которые уже в Украине (видео)
- Challenger 2 прибыли в Украину и "вскоре приступят к боевым задачам": Резников заинтриговал заявлением (видео)