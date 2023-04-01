Украина заказала у Польши 100 БТР Rosomak — Моравецкий

Киев заказал у Варшавы 100 единиц БТР Rosomak для усиления обороноспособности Вооруженных сил Украины.

Об этом у себя в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что данные боевые машины отличаются высокими показателями.

"Украинская армия закупит у нас 100 Rosomak, которые производят в Семяновице-Шленские. Rosomak – это топовые боевые транспортники. Эта покупка будет оплачена за деньги ЕС и США", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео тест-драйва бронированных машин Strykers и Cougars.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украину уже поступили танки Leopard от Германии, Канады, Португалии и Польши.

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