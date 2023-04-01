Американский генерал объяснил, почему США не поставляют Украине ATACMS и что могут дать вместо нее

Милли говорит, что в США относительно мало ATACMS.

США не предоставляют Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты снабжения оружием большой дальности, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью изданию Defense One.

По его словам, Штаты имеют "относительно немного" ракет ATACMS. Поэтому американские военные должны поддерживать собственные уровни критического оружия в своих запасах.

Милли подчеркнул, что есть и другие системы, которые могут дать такой же результат. "Есть, например, БПЛА, которые могут это сделать. У британцев есть парочка систем. Это некоторые вещи, которые мы рассматриваем", — говорит он.

Решение не предоставлять ВСУ ATACMS он назвал политическим. По словам Милли, война обнаружила "невероятные темпы потребления обычных боеприпасов". Поэтому США пересматривают оценки потребности их в случае большой войны.

"Если вы участвуете в серьезной войне между великими державами, не нужно недооценивать количество боеприпасов, которое вам понадобится", — сказал американский генерал.

Напомним, генерал Марк Милли выразил мнение о том, что считает невысокой вероятность того, что Украине удастся отвергнуть все российские силы за пределы своей территории в этом году.

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