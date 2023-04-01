Україна замовила у Польщі 100 БТР Rosomak - Моравецький

Київ замовив у Варшави 100 одиниць БТР Rosomak для посилення обороноздатності Збройних сил України.

Про це у себе в Twitter повідомив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він зазначив, що дані бойові машини відрізняються високими показниками.

"Українська армія закупить у нас 100 Rosomak, які виробляють у Семяновиці-Шльонські. Rosomak - це топові бойові транспортники. Ця покупка буде оплачена за гроші ЄС і США", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства оборони України Олексій Резніков опублікував відео тест-драйву броньованих машин Strykers та Cougars.

Крім того, ми раніше інформували, що до України вже надійшли танки Leopard від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.

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