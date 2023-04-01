Україна замовила у Польщі 100 БТР Rosomak - Моравецький

Дані бойові машини відрізняються високими бойовими показниками.
Київ замовив у Варшави 100 одиниць БТР Rosomak для посилення обороноздатності Збройних сил України.
Про це у себе в Twitter повідомив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Він зазначив, що дані бойові машини відрізняються високими показниками.
"Українська армія закупить у нас 100 Rosomak, які виробляють у Семяновиці-Шльонські. Rosomak - це топові бойові транспортники. Ця покупка буде оплачена за гроші ЄС і США", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства оборони України Олексій Резніков опублікував відео тест-драйву броньованих машин Strykers та Cougars.
Крім того, ми раніше інформували, що до України вже надійшли танки Leopard від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.
Читайте також:
- Резніков зустрівся з міністром оборони Хорватії: є гарні новини
- Резніков випробував німецькі БМП Marder, які вже в Україні (відео)
- Challenger 2 прибули до України і "незабаром приступлять до бойових завдань": Резніков заінтригував заявою (відео)