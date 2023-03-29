Резніков випробував німецькі БМП Marder, які вже в Україні (відео)

Міністр оборони України Олексій Резніков показав німецькі БМП Marder, які нещодавно отримала Україна. Він навіть випробував одну з них.

Відповідне відео Резніков оприлюднив у своєму Twitter.

"Marder - чудовий приклад німецької якості. Я сам їх випробував. З нетерпінням чекаю, що невдовзі зможемо приручити й "леопардів". Мені подобається, як вони гарчать! Був би радий, якби Анка Фельдгузен (пані посол Німеччини в Україні - ред.) приєдналася до мене. Зробімо це разом! Дякуємо за підтримку канцлеру Олафу Шольцу, міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу та народу Німеччини", - написав міністр.

Нагадаємо, до України від Британії прибули також перші танки Challenger 2. Міністр оборони Олексій Резніков проїхався на першому такому танку і повідомив, що скоро "ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань".

Своєю чергою, аналітики визначили, скільки та які саме танки отримають українські військові від західних союзників. Всього союзники України обіцяли передати ЗСУ сотні танків, серед яких є сучасні західні машини та модернізовані радянські.

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