Резніков зустрівся з міністром оборони Хорватії: є гарні новини

У середу, 29 березня, у Одесі міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем. Обговорили питання посилення ППО, допомоги в гуманітарному розмінуванні й не тільки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Хорватія має фантастичний досвід розмінування, тому що це країна яка займається гуманітарним розмінуванням понад 25 років і продовжує цим займатися, тому що це спадок тієї війни яка відбулася на їхній території", - наголосив Резніков.

Баножич зазначив, що Хорватія намагається надавати Україні різносторонню підтримку. Про це він заявив на пресконференції.

"Один із кроків такої політичної підтримки - рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень — це гелікоптери Мі-8. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо завершити передачу" , - сказав Баножич.

Резніков підкреслив, що Хорватія з перших днів повномасштабної війни є свідомим союзником України.

Раніше ми повідомляли, що Хорватія почала операцію з відправлення до 14 транспортних вертольотів. Для України виділили дванадцять вертольотів MI 8 MTV-1 і два вертольоти MI 8 T.

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