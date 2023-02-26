Хорватія передасть Україні 14 гелікоптерів - ЗМІ

Хорватія почала операцію з відправлення до України 14 транспортних вертольотів. Дванадцять вертольотів MI 8 MTV-1 і два вертольоти MI 8 T були виділені зі складу Збройних сил і почалася підготовка до їх перевезення.

Про це повідомляє Jutarnji list.

За наявною інформацією, наразі кілька гелікоптерів знаходяться на території Авіаційно-технічного центру у Великій Гориці, де його співробітники проводять усі необхідні технічні приготування. Деякі вертольоти знаходяться в ангарах, а два наразі знаходяться за його межами. Серед іншого, з гелікоптерів видаляються всі чинні позначки, при необхідності міняється використаний матеріал, доливається масло тощо. Через брак місця в ангарах вертольоти, що залишилися, знаходяться у військовій частині аеропорту Плесо та в Лучко.

Очікується, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно через десять днів. За інформацією ЗМІ, сім гелікоптерів будуть частково розібрані та транспортовані по суші, а решта сім полетять до Польщі. Зокрема, усі 14 гелікоптерів будуть передані до Польщі, звідки їх відправлять до України. Передбачається, що вертольоти з більшими ресурсами полетять до Польщі, а ті, що мають менші ресурси, будуть переправлені наземним транспортом. Після відправлення цих гелікоптерів в Україну ВПС Хорватії отримають у своєму розпорядженні десять транспортних вертольотів МІ 171Ш і чотири гелікоптери Black Hawk.

У вересні минулого року директор Управління оборонної політики Міністерства оборони Дуня Буян Шуйстер заявила, що Хорватія чотири рази надсилала військову допомогу Україні, але не захотіла розголошувати, що було надіслано. Ще раніше міністр оборони Маріо Баножич після засідання уряду заявив, що Хорватія надсилає в Україну кулемети та кулемети з відповідним боєкомплектом для чотирьох піхотних бригад, а це близько восьми тисяч гвинтівок з боєприпасами.

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Тим часом президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми проросійськими поглядами, знову відзначився скандальною заявою. Міланович заявив, що Крим "ніколи не повернеться під контроль України".

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