Хорватия передаст Украине 14 вертолетов — СМИ

Началась спецоперация по отправке в Украину 14 хорватских вертолетов, с них уже снимают маркировку.

Хорватия начала операцию по отправке в Украину 14 транспортных вертолетов. Двенадцать вертолетов MI 8 MTV-1 и два вертолета MI 8 T были выделены из состава Вооруженных сил и началась подготовка к их перевозке.

Об этом сообщает Jutarnji list.

По имеющейся информации, в настоящее время несколько вертолетов находятся на территории Авиационно-технического центра в Большой Горице, где его сотрудники проводят все необходимые технические приготовления. Некоторые вертолеты находятся в ангарах, а два сейчас находятся за его пределами. Среди прочего, с вертолетов удаляются все действующие отметки, при необходимости меняется использованный материал, доливается масло и т.п. Из-за нехватки места в оставшихся ангарах вертолеты находятся в военной части аэропорта Плесо и в Лучко.

Ожидается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через десять дней. По информации СМИ, семь вертолетов будут частично разобраны и транспортированы по суше, а остальные семь полетят в Польшу. В частности, все 14 вертолетов будут переданы в Польшу, откуда их отправят в Украину. Предполагается, что вертолеты с большими ресурсами полетят в Польшу, а имеющие меньшие ресурсы будут переправлены наземным транспортом. После отправки этих вертолетов в Украину ВВС Хорватии получат в своем распоряжении десять транспортных вертолетов МИ 171Ш и четыре вертолета Black Hawk.

В сентябре прошлого года директор Управления оборонной политики Министерства обороны Дуня Буян Шуйстер заявила, что Хорватия четырежды направляла военную помощь Украине, но не захотела разглашать, что было направлено. Еще раньше министр обороны Марио Баножич после заседания правительства заявил, что Хорватия посылает в Украину пулеметы и пулеметы с соответствующим боекомплектом для четырех пехотных бригад, а это около восьми тысяч винтовок с боеприпасами.

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Между тем, президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими пророссийскими взглядами, снова отметился скандальным заявлением. Миланович заявил, что Крым "никогда не вернется под контроль Украины".

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