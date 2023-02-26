Херсон снова страдает от обстрелов — социальные сети

В ночь на 26 февраля 2023 года в социальных сетях появились сообщения о том, что Херсон снова попал под вражеский обстрел.

В Херсоне раздались взрывы.

Состоялся обстрел РСЗО из района Олешек.

Снова звучали вражеские "Грады" и артиллерия в сторону Херсона из района Олешек.

Также произошли обстрелы Берислава из леса во временно оккупированном Каховском районе.

Напомним, 21 февраля, во время обращения Путина к Федеральному собранию, россияне снова атаковали Херсон – пять человек погибли, еще 16 были ранены и госпитализированы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел россиянами Херсона 21 февраля "звериным" и выразил искренние соболезнования родным погибших.

В ночь на 22 февраля в Херсоне снова прогремели взрывы.

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