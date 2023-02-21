Обстрел Херсона: в горсовете уточнили обновленные данные о погибших и раненых

В результате атаки врага 5 человек погибли, 16 были ранены.

Сегодня, 21 февраля, в результате преступного обстрела Херсона россиянами пять человек погибли, еще 16 были ранены и госпитализированы.

Уточненные данные привели в Херсонском городском совете.

"По состоянию на данный момент (14:55. – Ред.) 21 человек в Херсоне пострадал от обстрелов армии РФ сегодня днем. 5 человек погибли, 16 находятся в больницах города. Им оказывается помощь", – говорится в сообщении.

Фото: Херсонский городской совет

Напомним, что сегодня во время речи Путина россияне в Херсоне обстреляли объекты гражданской инфраструктуры, в том числе рынок и автобусную остановку. Сначала сообщалось о 6 убитых и 13 раненых. Кроме этого оккупанты обстреляли Херсон и в ночь на 21 февраля, использовав для этого зажигательные снаряды.

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