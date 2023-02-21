В Беларуси утвердили казнь за "государственную измену"

Кроме этого, депутаты утвердили введение штрафа за "преступление против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства".

Беларусь утвердила казнь за "государственную измену". Палата представителей утвердила соответствующий закон Уголовного кодекса.

Об этом говорится в сообщении Палаты представителей Белоруссии.

"Законопроектом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление, предусмотренный статьей 356 УК "измена государству", — говорится в сообщении Палаты представителей Беларуси" .

При этом депутаты утвердили введение штрафа за "преступление против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства". Его размер составляет до 50 тысяч базовых величин, что составляет около 2,7 миллиона гривен.

В мае 2022 года Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта. Тогда активизировались "рельсовые партизны", пытавшиеся помешать белорусским властям помогать России в войне против Украины. Их действия квалифицировали как терроризм.

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7 декабря 2022 года палата представителей по нацбезопасности Беларуси подала на рассмотрение депутатам законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", которым предлагали "предусмотреть возможность применения исключительной меры в виде смертной казни за измену государству, совершенному лицом на государственной должности, или лицом, на которую распространяется статус военнослужащего.

Отметим, что в Беларуси представитель министерства обороны обвинил Украину в провокациях на границе. В частности, Беларусь заявила, что переходит к "адекватному реагированию" и "максимально сдержанной реакции".

Минобороны Беларуси заявило, что в рамках проверки боеготовности ВС РБ, одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в назначенный район.

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