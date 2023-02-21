У Білорусі затвердили страту за "державну зраду"

Крім цього, депутати затвердили запровадження штрафу за "злочин проти миру і безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення і держави".

Білорусь затвердила страту за "державну зраду". Палата представників затвердила відповідний закон до Кримінального кодексу.

Про це йдеться у повідомленні Палати представників Білорусі.

"Законопроєктом передбачається можливість застосування виключної міри покарання у вигляді смертної кари до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК "зрада державі", - йдеться у повідомленні Палати представників Білорусі.

Водночас депутати затвердили введення штрафу за "злочин проти миру і безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення і держави". Його розмір становить до 50 тисяч базових величин, а це близько 2,7 мільйона гривень.

У травні 2022 року президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до Кримінального кодексу, які передбачають смертну кару за замах на вчинення теракту. Тоді активізувалися "рейкові партизни", які намагалися перешкодити білоруській владі допомагати Росії у війні проти України. Їхні дії кваліфікували як тероризм.

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7 грудня 2022 року палата представників з нацбезпеки Білорусі подала на розгляд депутатам законопроект "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", яким пропонували " передбачити можливість застосування виняткового заходу у вигляді смертної кари за зраду держави, яка вчинена особою на державній посаді, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця".

Зазначимо, що у Білорусі представник міністерства оборони звинуватив Україну у провокаціях на кордоні. Зокрема, Білорусь заявила, що переходить до "адекватного реагування" та "максимально стриманої реакції.

Додамо, Міноборони Білорусі заявило, що в рамках перевірки боєготовності ЗС РБ, одна з військових частин механізованого з'єднання, посилена підрозділами ППО, висунулася в призначений район.

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