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Росіяни в Херсоні вбили шестеро людей: в ОП відреагували

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Росіяни в Херсоні вбили шестеро людей: в ОП відреагували

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на обстріл російськими окупантами Херсона вдень 21 лютого.

Російські окупанти вдень 21 лютого обстріляли з РСЗВ Херсон. Внаслідок чого загинули шестеро мирних мешканців. 

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Керівник ОП Андрій Єрмак.

За його словами, поки очільник Кремля Путін виступав перед засіданням Федеральних зборів РФ, російські окупанти обстріляли х РСЗВ Херсон.

“Під промову “пацієнта” вони обстріляли Херсон, який цей пацієнт називає “своїм”.  Обстріл з РСЗВ. Шестеро загиблих, є поранені люди. Пошкоджені будинки, зупинка транспорту. Вони просто йшли у справах, на роботу, купували щось в місті. Що ж, відповідь за ці злочини має бути максимально жорстокою. І вона точно буде. Ми очистимо нашу землю від рабів неадекватного вбивці. І знайдемо всіх, хто віддавав та виконував накази, скільки б часу вони не намагалися переховуватися потім”, - наголосив Андрій Єрмак.

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Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів РФ та зробив низку заяв.

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Дата публікації
Перегляди
1319
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