Росіяни в Херсоні вбили шестеро людей: в ОП відреагували

Російські окупанти вдень 21 лютого обстріляли з РСЗВ Херсон. Внаслідок чого загинули шестеро мирних мешканців.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Керівник ОП Андрій Єрмак.

За його словами, поки очільник Кремля Путін виступав перед засіданням Федеральних зборів РФ, російські окупанти обстріляли х РСЗВ Херсон.

“Під промову “пацієнта” вони обстріляли Херсон, який цей пацієнт називає “своїм”. Обстріл з РСЗВ. Шестеро загиблих, є поранені люди. Пошкоджені будинки, зупинка транспорту. Вони просто йшли у справах, на роботу, купували щось в місті. Що ж, відповідь за ці злочини має бути максимально жорстокою. І вона точно буде. Ми очистимо нашу землю від рабів неадекватного вбивці. І знайдемо всіх, хто віддавав та виконував накази, скільки б часу вони не намагалися переховуватися потім”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів РФ та зробив низку заяв.

Читайте також: