Байден проводить зустріч із Дудою (відео)

О 18:30 очікується публічний виступ президента США, де він згадає і про Україну.

Президент США Джо Байден проводить у Польщі 21 лютого зустріч зі своїм колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомив польський лідер, а в Мережі вже з’явилися перші фото й відео зустрічі.

Зауважимо, що програмою візиту американського лідера передбачає переговори Байдена з Дудою, а також публічний виступ президента США біля Королівського замку у центрі Варшави. Зауважимо, що Байден виступить із промовою до річниця вторгнення Росії до України. Вона запланована на 18:30.

Окрім того, президент США вже 22 лютого зустрінеться у Варшаві з лідерами "Бухарестської дев’ятки".

Нагадаємо, як повідомили раніше в канцелярії польського президента, під час візиту Байдена до країни не планується зустріч у форматі "Байден-Дуда-Зеленський", про що раніше інформувала низка ЗМІ.

Читайте також: