Байден проводит встречу с Дудой (видео)

В 18:30 ожидается публичное выступление президента США, где он упомянет и об Украине.
Президент США Джо Байден проводит в Польше 21 февраля встречу со своим коллегой Анджеем Дудой.
Об этом сообщил польский лидер, а в Сети уже появились первые фото и видео встречи.
Отметим, что программа визита американского лидера предусматривает переговоры Байдена с Дудой, а также публичное выступление президент США возле Королевского замка в центре Варшавы. Отметим, что Байден выступит с речью к годовщине вторжения России в Украину. Она намечена на 18:30.
Кроме того, президент США уже 22 февраля встретится в Варшаве с лидерами "Бухарестской девятки".
Напомним, как сообщили ранее в канцелярии польского президента, во время визита Байдена в страну не планируется встреча в формате "Байден-Дуда-Зеленский", о чем ранее информировал ряд СМИ.
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