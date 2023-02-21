В Варшаве сообщили, планируется ли встреча Байдена, Дуды и Зеленского в Польше

США намерены ужесточить санкции против России за агрессию против Украины.

В ходе визита президента Джо Байдена в Польшу встреча в формате "Байден-Дуда-Зеленский" не планируется. Измерение двусторонних польско-американских отношений будет доминирующим.

Об этом заявил Марцин Пшидач, руководитель отдела международной политики канцелярии президента Польши в интервью PAP.PL.

По его словам, трехсторонняя встреча президентов США, Польши и Украины во время визита президента Байдена в Польшу не планируется.

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Как подчеркнул президентский министр, Джо Байден также приезжает в Польшу из "послания к полякам с благодарностью польскому правительству, президенту и обществу за все, что мы сделали в последние месяцы для поддержания стабильности в этой части мира, а также за простую человеческую поддержку, которую мы предоставляем нашим украинским соседям".

"Есть (запланированная) двусторонняя польско-американская встреча. Доминирующим будет измерение двусторонних польско-американских отношений", — сказал Пржидач.

Пшидач также сослался на планы США ужесточить санкции против России. Он подчеркнул, что Польша поддерживает санкции с начала агрессии РФ и еще раньше призвала отключить Россию от системы SWIFT или ограничить импорт алмазов.

"Следующие несколько пакетов санкций на уровне ЕС и G7 привели к ситуации, в которой Россия уже начинает ощущать экономическую одышку. Следующий пакет санкций должен усилить их как в энергетическом контексте, потому что углеводороды являются основным фактором обеспечения российского бюджета, так и в сфере высоких технологий., потому что российская армия также базируется на импорте технологий из развитых стран. Если эти возможности будут отрезаны, россиянам будет сложнее вести военные действия", – пояснил Пшидач.

По его мнению, важно также влиять на российский банковский сектор и сектор предметов роскоши.

"Четвертый важный момент, о котором говорили и премьер-министр (Матеуш) Моравецкий, и президент (Анджей) Дуда — это вопрос конфискации российских товаров, замороженных в европейских банках. Эти деньги могут быть использованы для поддержки Украины и ее восстановления", – добавил он.

Напомним, президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 20 февраля.

По словам президента Украины, переговоры с Байденом были очень плодотворными, их результаты отразятся на поле боя.

Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов.

После этого американский лидер прибыл в Польшу, где будет во вторник и среду.

Как Байден ехал в Киев, рассказали в УЗ и показали фото.