Президент США Джо Байден приехал в Киев (фото, видео)

Наши источники говорят, что визит Байдена, вероятно, очень краткосрочный.

Президент США Джо Байден 20 февраля приехал в Киев.

Эту информацию подтвердили источники в спецслужбах.

По информации наших источников, визит Байдена, вероятно, очень краткосрочный.

"Программа визита крайне секретная. Не исключается, что Байден в ближайшие часы будет на пути домой", — сообщил наш собеседник.

По обновленным данным, программа визита Байдена действительно может быть крайне кратковременной. Как сообщили нам источники в горсовете Бучи, куда обычно приезжают западные политики, подготовки ко встрече американского президента в городе нет.

Также в Сети появились кадры, на которых президент США Джо Байден в Киеве идет на Михайловской площади. Журналисты сообщают, что Байден почтил память погибших защитников Украины.

Как сообщалось, утром понедельника, 20 февраля, центральную часть Киева перекрыли для движения транспорта. Официальная причина пока не озвучена. Однако в Сети публикуют кадры с движением неизвестного кортежа.

В пресс-службе "УЗ" опубликовали фото, намекнув на визит важного гостя в Украину.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в Киев прибыла израильская парламентская делегация.

В МИД анонсировали визит кого-либо из "главных" западных партнеров Украины.

В полиции Киева эксклюзивно для ТСН.ua объяснили, что в столицу 20 февраля должны приехать с рабочим визитом представители нескольких иностранных делегации. В этой связи в городе ограничили движение транспорта на отдельных участках дороги.