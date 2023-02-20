Президент США Джо Байден приїхав до Києва (фото, відео)

Наші джерела кажуть, що візит Байдена, ймовірно, дуже короткостроковий.

Президент США Джо Байден 20 лютого приїхав до Києва.

Цю інформацію ТСН.ua підтвердили джерела в спецслужбах.

За інформацією наших джерел, візит Байдена, ймовірно, дуже короткостроковий.

"Програма візиту вкрай таємна. Не виключається, що Байден найближчими годинами буде на шляху додому", - повідомив наш співрозмовник.

За оновленими даними, програма візиту Байдена дійсно може бути вкрай короткотривалою. Як повідомили нам джерела в міськраді Бучі, куди зазвичай приїздять західні політики, підготовки до зустрічі американського президента в місті немає.

Також в Мережі з'явилися кадри, на яких президент США Джо Байден у Києві крокує на Михайлівській площі. Журналісти повідомляють, що Байден вшанував загиблих захисників України.

Як повідомлялося, ранком понеділка, 20 лютого, центральну частину Києва перекрили для руху транспорту. Офіційну причину поки що не озвучили. Однак у Мережі публікують кадри із рухом невідомого кортежу.

У пресслужбі "УЗ" опублікували фото, натякнувши на візит важливого гостя до України.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук згодом повідомив, що до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація.

У МЗС анонсували візит когось із "головних" західних партнерів України.

У поліції Києва ексклюзивно для ТСН.ua пояснили, що до столиці 20 лютого мають приїхати із робочим візитом представники декількох іноземних делегації. У зв'язку з цим у місті обмежили рух транспорту на окремих ділянках дороги.