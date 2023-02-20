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Байден приехал в Польшу

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1696
Время на прочтение
1 мин
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Байден приехал в Польшу

Фото: Офис президента Украины

После визита в Киев Байден отправился в Варшаву.

Президент США Джо Байден вечером, 20 февраля, после визита в Киев уже прибыл в Польшу.

Об этом сообщает pap.pl.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил, что американский лидер уже прибыл на железнодорожный вокзал в Перемышль.

На перроне в Польше его ожидала охрана и правоохранители. После этого американский лидер должен пересесть на борт Air Force One и прибыть в Варшаву.

Визит Джо Байдена в Киев

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с необъявленным визитом в Киев. В столице Украины он встретился с президентом Зеленским.

Джо Байден поддержал украинцев в войне против российских окупантов и подчеркнул, что Запад будет поддерживать наше государство столько, сколько нужно.

Известно, что 21 февраля Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Дата публикации
Просмотры
1696
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