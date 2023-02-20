Байден приехал в Польшу

После визита в Киев Байден отправился в Варшаву.
Президент США Джо Байден вечером, 20 февраля, после визита в Киев уже прибыл в Польшу.
Об этом сообщает pap.pl.
Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил, что американский лидер уже прибыл на железнодорожный вокзал в Перемышль.
На перроне в Польше его ожидала охрана и правоохранители. После этого американский лидер должен пересесть на борт Air Force One и прибыть в Варшаву.
Визит Джо Байдена в Киев
Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с необъявленным визитом в Киев. В столице Украины он встретился с президентом Зеленским.
Джо Байден поддержал украинцев в войне против российских окупантов и подчеркнул, что Запад будет поддерживать наше государство столько, сколько нужно.
Известно, что 21 февраля Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.
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