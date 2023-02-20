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Байден приїхав до Польщі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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2073
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Байден приїхав до Польщі

Фото: Офіс президента України

Після візиту до Києва Байден вирушив до Варшави.

Президент США Джо Байден ввечері, 20 лютого, після візиту до Києва уже прибув до Польщі. 

Про це повідомляє pap.pl. 

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик повідомив, що американський лідер уже прибув на залізничний вокзал до Перемишля. 

На пероні у Польщі його очікувала охорона та правоохоронці. Після цього американський лідер повинен пересісти на борт Air Force One та прибути до Варшави. 

Візит Джо Байдена до Києва

Президент США Джо Байден 20 лютого прибув з неоголошеним візитом до Києва. В столиці України він зустрівся з президентом Зеленським. 

Джо Байден підтримав українців у війні проти російських окупантів та наголосив, що Захід підтримуватиме нашу державу стільки, скільки потрібно. 

Відомо, що 21 лютого Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. 

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Дата публікації
Перегляди
2073
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