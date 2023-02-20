Григорий Решетник развеселил Сеть, сравнив 2-летнего сына с Джо Байденом

Телеведущий Григорий Решетник не смог пропустить волну шуток вокруг визита президента США Джо Байдена в Украину.

Шоумен развеселил поклонников фотографией своего 2-летнего сына Александра, сравнив его с американским лидером. На одной половине фотоколлажа мальчик позировал в солнцезащитных очках и черном комбинезоне, а с другой стороны было фото Байдена тоже в очках и черном пальто во время встречи в Киеве.

"Когда весь день следил за визитом Байдена", — в шутку подписал фото Решетник.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Юмор ведущего поднял настроение и развеселил пользователей Сети. Поклонники дополнили шутку своими комментариями.

То есть Саша говорит, что самолеты все-таки будут?

Ох и молодчик!

Самолет и скорая для ВСУ?

Прекрасный! А как похож!

Напомним, что 20 февраля Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На приезд американского президента отреагировали звезды украинского шоу-бизнеса и знаменитости.

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