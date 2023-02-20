Григорий Решетник развеселил Сеть, сравнив 2-летнего сына с Джо Байденом

Шоумен поделился забавным фотоколлажом.
Телеведущий Григорий Решетник не смог пропустить волну шуток вокруг визита президента США Джо Байдена в Украину.
Шоумен развеселил поклонников фотографией своего 2-летнего сына Александра, сравнив его с американским лидером. На одной половине фотоколлажа мальчик позировал в солнцезащитных очках и черном комбинезоне, а с другой стороны было фото Байдена тоже в очках и черном пальто во время встречи в Киеве.
"Когда весь день следил за визитом Байдена", — в шутку подписал фото Решетник.
Юмор ведущего поднял настроение и развеселил пользователей Сети. Поклонники дополнили шутку своими комментариями.
- То есть Саша говорит, что самолеты все-таки будут?
- Ох и молодчик!
- Самолет и скорая для ВСУ?
- Прекрасный! А как похож!
Напомним, что 20 февраля Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На приезд американского президента отреагировали звезды украинского шоу-бизнеса и знаменитости.
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