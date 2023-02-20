Зачем Байден приезжал в Киев: эксперты назвали главные итоги

Визит президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля стал всеобщей неожиданностью. Американский лидер сделал ряд громких заявлений относительно поддержки Украины, пообещал ей новую военную помощь, а России – очередную порцию санкций.

ТСН.ua собрал комментарии аналитиков по поводу приезда президента США в Киев и итогов визита.

Запад окончательно определился по поводу войны в Украине?

Приезд президента США свидетельствует, что Запад хочет помочь Украине одержать победу в войне уже в этом году.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив.

"Это один из сильнейших шагов, которые были в последнее время. Этот шаг — часть общей тенденции. Суть заключается в следующем — Запад принял решение окончить эту войну победой Украины. Визит Байдена означает, что никаких "корейских сценариев", никаких переговоров с Россией, кроме нашей победы, не будет. Я убежден, что за этим будет много следующих важных шагов... Этот визит является сигналом, что все планируют завершить войну в этом году нашей победой", — заявил Андрусив.

Байден приехал не с пустыми руками

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН.ua отметил, что Байден "приехал не с пустыми руками".

"Он привез помощь на полмиллиарда долларов, что нам сейчас очень нужно для того, чтобы сдержать наступательные действия россиян. Это хороший пакет военной помощи. И сам визит президента США в воюющую с Россией страну это — символическое значение. США и Джо Байден берут на себя определенную ответственность и являются медийным щитом, чтобы наши партнеры не боялись нападок со стороны России. Это сильный щит и прикрытие", — подчеркнул Свитан.

Военный аналитик Алексей Гетьман в комментарии ТСН.ua объяснил заявление Байдена о 700 танках, тысячах бронемашин, 2 млн артиллерийских боеприпасов и другом вооружении для Украины.

"Если сейчас речь идет о 700, то это подразумеваются те, которые должны поступить. Или уже поступили, но публично об этом не сообщают", – отметил Гетьман.

Эксперт добавил, что 2 млн боеприпасов – это не слишком много:

"К началу полномасштабной войны Россия имела на складах 15-20 миллионов снарядов разного калибра. Если нам передадут 2 миллиона снарядов, мы сможем производить плотные обстрелы в течение 2-3 месяцев. В таком случае мы сможем производить от 5 тысяч до 15 тысяч выстрелов в день. Сегодня мы производим примерно около 2-2,5 тысяч выстрелов в день. Если мы будем получать вооружение, то уже весной, в марте-апреле, мы достигнем существенного преимущества в артиллерийских выстрелах.Судя по всему, Байден имел в виду общее количество вооружения, которое было передано с начала полномасштабного вторжения и будет передано в ближайшее время".

Сигнал Путину и не только

Визит президента США стал сигналом не только для Владимира Путина и Кремля, но и Китая в лице Си Цзиньпина, фактически включившегося в войну.

Такое мнение высказал эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Мы видели присутствие министра иностранных дел Ван И на Мюнхенской конференции безопасности, а затем он уехал в Москву. И в Пекине, и в Москве готовятся заявления к годовщине войны. Поэтому этот визит является фактически сигналом и одному руководителю, и другому о том, что Соединенные Штаты, как лидер демократического лагеря стран, фактически будут стоять бок о бок с Украиной, что бы не произошло", — пояснил международник.

Как отметил Осипенко, визит Байдена "перекрывает все эти сигналы из лагеря авторитарных стран и дает им четкий сигнал, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до победы".

"Точка бифуркации, когда были сомнения о солидарности Запада, о поддержке Украины, выстоит она или нет, остались в прошлом. Сейчас Байден демонстрирует лидерство. То есть выступает в качестве лидера демократического лагеря, который будет поддерживать Украину", — подчеркнул он.

Визит Байдена в Киев: что известно

Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден с неанонсированным визитом прибыл в Киев.

Байден и Зеленский провели переговоры, которые, по словам президента Украины, были очень плодотворными, а их результаты отразятся на поле боя. Президент США также посетил Михайловский Златоверхий собор и почтил память погибших во время Революции Достоинства.

После приезда Байдена в Украину была объявлена масштабная воздушная тревога во всех областях. С двух аэродромов в Беларуси взлетели российские истребители.

По данным американского издания Politico, помощники Байдена накануне изучали, может ли президент США тайно приехать в Украину. В частности, они пытались выяснить, есть ли способы безопасно пересечь границу.

Стало известно, что американский лидер воспользовался поездом, чтобы добраться из Польши в Украину. Поездка президента США в Киев проходила тайно из соображений безопасности. Утром 21 февраля Байден уже публично планировал прибыть в Варшаву с двухдневным визитом.

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