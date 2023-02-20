Глава МИД Китая прибыл с визитом в Москву: в США озабочены изменением позиции Пекина

Китай, с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину, начинает выходить из нейтралитета.

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, самый высокопоставленный дипломат Китая, прибыл с визитом в Москву. Россия стала финальным пунктом его европейского турне.

Об этом пишет " Европейская правда ".

"Ван — проведет углубленный обмен мнениями с российской стороной по развитию отношений КНР и РФ на новом этапе, а также по острым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", — говорится в сообщении.

Известно, что дипломат Китая прибыл в Москву в воскресенье вечером. Рабочий визит запланирован на два дня. Однако программу встреч Ван И в Москве стороны до сих пор не афишировали.

Накануне Ван И посетил Мюнхенскую конференцию безопасности, где провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Отметим, что в США отмечают негативные тенденции поддержки Китая российских сил.

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В частности, со ссылкой на данные собственной разведки, в США предостерегают, что Пекин серьезно приблизился к границе предоставления Москве летальной военной помощи. В частности, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил союзников и Украину на Мюнхенской конференции безопасности, где встречался как с главным китайским дипломатом Ван И, так и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Официальные лица США были достаточно обеспокоены, поэтому и поделились разведданными с союзниками и партнерами на Мюнхенской конференции. Госсекретарь был достаточно откровенным (на встрече с Ван — ред.), предупреждая о последствиях предоставления Китаем материальной поддержки или помощи России в систематическом уклонении от санкций. ", — пишет CNN со ссылкой на чиновника Госдепа.

О риске возможности предоставления Китаем военной помощи России предупредила и вице-президент США Камала Гаррис, выступая на Мюнхенской конференции безопасности. По ее словам, Пекин усугубил свои отношения с Москвой после начала войны.

Напомним, власти Китая, которые официально сохраняли нейтралитет относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину, анонсировали документ, в котором представят свое видение урегулирования войны России против Украины.

В воскресенье, 19 февраля, постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай пересечет "красную линию", если решится предоставить оружие для РФ.

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