Байден прибыл в Киев - Фейгин

Официальной информации пока нет.

В столицу сегодня, 20 февраля, возможно, прибыл президент США Джо Байден.

Об этом, в частности, сообщил Марк Фейгин. Пока официальной информации на этот счет нет.

Журналист Bild также сообщает, что Байден прибыл в столицу.

Напомним, в столице было ограничено движение транспорта на отдельных участках дороги.

"Сегодня столицу должны посетить представители нескольких иностранных делегации, поэтому по городу усилены меры безопасности, с перекрытием движения транспорта", — сообщили сайту ТСН в полиции Киева.

В МИД анонсировали визит кого-то из "главных" западных партнеров Украины.

Ранее стало известно, что в Украину сегодня, 20 февраля, прибыла израильская парламентская делегация. Депутаты уже находятся в Киеве.

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