Байден прибув до Києва - Фейгін

До столиці сьогодні, 20 лютого, можливо прибув президент США Джо Байден.

Про це, зокрема, повідомив Марк Фейгін. Наразі офіційної інформації з цього приводу немає.

Журналіст Bild також повідомляє, що Байден прибув до столиці.

Нагадаємо, у столиці обмежили рух транспорту на окремих ділянках дороги.

"Сьогодні столицю мають відвідати представники декількох іноземних делегації, тому по місту посилені безпекові заходи, з перекриттям руху транспорту", - повідомили сайту ТСН в поліції Києва.

У МЗС анонсували візит когось із "головних" західних партнерів України.

Раніше стало відомо, що до України сьогодні, 20 лютого прибула ізраїльська парламентська делегація. Депутати вже перебувають у Києві.

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