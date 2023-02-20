Байден прибув до Києва - Фейгін

Офіційної інформації наразі немає.
До столиці сьогодні, 20 лютого, можливо прибув президент США Джо Байден.
Про це, зокрема, повідомив Марк Фейгін. Наразі офіційної інформації з цього приводу немає.
Журналіст Bild також повідомляє, що Байден прибув до столиці.
Нагадаємо, у столиці обмежили рух транспорту на окремих ділянках дороги.
"Сьогодні столицю мають відвідати представники декількох іноземних делегації, тому по місту посилені безпекові заходи, з перекриттям руху транспорту", - повідомили сайту ТСН в поліції Києва.
У МЗС анонсували візит когось із "головних" західних партнерів України.
Раніше стало відомо, що до України сьогодні, 20 лютого прибула ізраїльська парламентська делегація. Депутати вже перебувають у Києві.
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