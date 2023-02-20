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Байден прибув до Києва - Фейгін

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Байден прибув до Києва - Фейгін

Фото: Associated Press

Офіційної інформації наразі немає.

До столиці сьогодні, 20 лютого,  можливо прибув президент США Джо Байден.

Про це, зокрема, повідомив Марк Фейгін. Наразі офіційної інформації з цього приводу немає.

Журналіст Bild також повідомляє, що Байден прибув до столиці.

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Нагадаємо, у столиці обмежили рух транспорту на окремих ділянках дороги.

"Сьогодні столицю мають відвідати представники декількох іноземних делегації, тому по місту посилені безпекові заходи, з перекриттям руху транспорту", - повідомили сайту ТСН в поліції Києва.

У МЗС анонсували візит когось із "головних" західних партнерів України. 

Раніше стало відомо, що до України сьогодні, 20 лютого прибула ізраїльська парламентська делегація. Депутати  вже перебувають у Києві.

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Дата публікації
Перегляди
15к
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