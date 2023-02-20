Чи готові російські війська знову атакувати Україну з території Білорусі – прикордонники розповіли

Станом на зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою, росіяни наразі не мають ударного угруповання, готового до повторного вторгнення з півночі Білорусі.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Цьому напрямку приділяється значна увага, бо на території Білорусі перебувають підрозділи РФ. Однак такого ударного необхідного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України на даний час ми не відмічаємо. Також не відмічають і наші підрозділи розвідки, які простежують ситуацію", - розповів він.

Речник ДПСУ проте наголосив, що ворога не можна недооцінювати, і в будь-який момент цей напрямок також може стати активним. Прикордонники готуються і продовжують укріплювати кордон.

Наразі російські військові у Білорусі переважно перебувають на полігонах, де відбуваються спільні навчання, або де відбувається власне їхня підготовка.

Загроза повторного наступу з території Білорусі

Прикордонники зазначають, що від моменту формування наступального угрупування у Білорусі до його можливого вторгнення до України пройде щонайменше два тижні.

За даними ГУР, на сьогодні білоруська армія не бере участі в бойових діях на території України, але теоретично білоруси можуть воювати у складі окупаційних військ як найманці.

Франак Вячорка, старший радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, говорить, що ймовірність атаки з території Білорусі малоймовірна. Але це не означає, що за місяць-два Росія не перекине свої сили знову на територію РБ.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУгенерал-лейтенант Сергій Наєв говорить, що загроза для України з боку Білорусі залежить від сил противника, які розташовані на території РБ.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що він готовий вести бойові дії разом з окупантами, "якщо хоч один український солдат переступить кордон". Також він додав, що готовий дозволити російському президенту Володимиру Путіну використати його країну як плацдарм для нового наступу Росії на Україну.

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